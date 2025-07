Casa Blanca dice que Donald Trump quiere que los Commanders vuelvan a ser los Redskins

WASHINGTON (AP) — Un día después de que Donald Trump amenazara con bloquear un acuerdo para un nuevo estadio de fútbol en la capital del país si los Commanders de Washington no volvían al nombre Redskins, la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, dijo que los comentarios del presidente no eran una broma.

"El presidente hablaba en serio", dijo Leavitt a los periodistas el lunes mientras respondía preguntas en la entrada de la Casa Blanca. "El deporte es una de las muchas pasiones de este presidente y quiere ver que el nombre de ese equipo cambie".

Cuando se le preguntó por qué se está involucrando, Leavitt calificó a Trump como un "presidente no tradicional" y dijo que los fanáticos del deporte lo apoyan en esto.

"Creo que han visto que el presidente se involucra en muchas cosas en las que la mayoría de los presidentes no lo han hecho", dijo Leavitt. "Es un presidente no tradicional. Le gusta ver resultados en nombre del pueblo estadounidense y, si realmente encuestan este tema con los fanáticos del deporte en todo el país, e incluso en esta ciudad, la gente realmente apoya la posición del presidente en esto y el cambio de nombre".

Después de que el Congreso aprobara un proyecto de ley a finales del año pasado para transferir tierras del gobierno federal al Distrito de Columbia, la alcaldesa de D.C., Muriel Bowser, y el equipo llegaron a un acuerdo en abril para construir en el sitio del antiguo Estadio RFK. Eso aún está pendiente de aprobación por parte del Consejo del Distrito de Columbia.

"Creo que lo que deberíamos enfocarnos en D.C. es en hacer nuestra parte", dijo Bowser. "He trabajado durante la mayor parte de diez años para completar nuestra parte, incluyendo obtener el control de la tierra, llegar a un acuerdo con el equipo y avanzar un acuerdo fantástico al consejo, así que necesitamos hacer nuestra parte".

Dan Snyder, quien había dicho múltiples veces como propietario desde 1999 que nunca cambiaría el nombre, lo hizo en julio de 2020 después de enfrentar una creciente presión de patrocinadores y críticos.

Washington Football Team se usó durante dos temporadas antes de que Commanders se revelara como el nombre permanente a principios de 2022.

Josh Harris, cuyo grupo compró el equipo a Snyder en 2023, dijo a principios de este año que el nombre Commanders estaba aquí para quedarse.

Savannah Romero, cofundadora y subdirectora del Colectivo de Soberanía Indígena-Liberación Negra, dijo en un comunicado el lunes respondiendo a Trump que "los nativos americanos no son mascotas".

"Equiparar a los pueblos nativos con mascotas caricaturescas junto a animales es una táctica grosera y continua de deshumanización", dijo Romero, quien es miembro inscrito de la Nación Shoshone del Este.

Un portavoz del Congreso Nacional de Indios Americanos dijo que la organización estaba trabajando en la finalización de un comunicado.

Al menos una organización, la Asociación de Guardianes Nativos Americanos, ha presentado peticiones para traer de vuelta los nombres Redskins e Indians de Cleveland.

Un puñado de fanáticos que fueron consultados por The Associated Press sobre su opinión generalmente desestimaron los comentarios de Trump. Ender Tuncay, quien creció en el área de Washington y regresa para visitar a su familia, lo calificó como "típica estupidez de Trump".

"Es solo él enfocándose en cosas que no son trascendentales y tratando de distraer de los problemas reales que están ocurriendo", dijo Tuncay, agregando que no le importa cuál sea el nombre. "Pero me gustaría que consiguieran el nuevo estadio, seguro. Me gusta este sitio donde está. Mis padres solían contarme historias de lo grandioso que era RFK cuando éramos realmente, realmente buenos".

Ford Flemmings, quien trabajó como vendedor en el antiguo Estadio RFK, dijo que todos están en el carro con el nombre Commanders ahora que están ganando.

"Me gustaba Washington cuando era simplemente Washington", dijo Flemmings. "Si cambian su nombre, que así sea. Seguiré siendo un Washington, sea cual sea el equipo de Washington".

La reportera de la Casa Blanca de AP, Darlene Superville, y el periodista de video River Zhang contribuyeron.

Deportes en español AP: https://apnews.com/hub/deportes

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.