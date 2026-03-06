Casa Blanca minimiza reportes sobre información de Rusia a Irán de objetivos de US$

La Casa Blanca minimizó el viernes reportes de medios según los cuales Rusia habría dado a Irán información de inteligencia sobre potenciales objetivos estadounidenses

"Claramente no marca una diferencia con respecto a las operaciones militares en Irán porque los estamos diezmando completamente", dijo la portavoz de la Casa Blanca Karoline Leavitt

"Estamos alcanzando los objetivos militares de esta operación que va a continuar", añadió

El diario Washington Post reportó que Rusia habría suministrado a Irán informaciones sobre potenciales objetivos estadounidenses en Medio Oriente, incluida la localización de navíos y aviones, al citar tres fuentes anónimas

El secretario de Defensa, Pete Hegseth, declaró al inicio de la semana que Rusia no era "un factor" en la guerra contra Irán

Estados Unidos brinda información a Ucrania en la guerra con Rusia

Rusia y China mantienen desde hace mucho tiempo vínculos diplomáticos y comerciales con Irán, mientras que Rusia tiene estrechos lazos militares con ese país