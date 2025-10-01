LA NACION

Casa Blanca rechaza críticas del papa León XIV a su política migratoria

La Casa Blanca defendió el miércoles su política migratoria después de que el papa León XIV arremeti

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Casa Blanca rechaza críticas del papa León XIV a su política migratoria
Casa Blanca rechaza críticas del papa León XIV a su política migratoriaGregorio Borgia - AP

La Casa Blanca defendió el miércoles su política migratoria después de que el papa León XIV arremetiera contra lo que calificó de "trato inhumano" que sufren los migrantes indocumentados en Estados Unidos.

"Alguien que dice 'estoy en contra del aborto, pero estoy de acuerdo con el trato inhumano a los inmigrantes que están en Estados Unidos', no sé si eso es estar a favor de la vida", dijo el Papa a los periodistas el martes.

El primer jefe estadounidense de la Iglesia Católica agregó que alguien que es antiaborto pero apoya la pena de muerte, que sigue siendo legal en muchos estados, tampoco era "realmente pro-vida".

Nacido en Chicago y nombrado Papa en mayo tras la muerte del papa Francisco, León XIV hizo esos comentarios a periodistas en su residencia de verano de Castel Gandolfo.

La secretaria de prensa de la Casa Blanca, Karoline Leavitt, católica practicante, rechazó las críticas del Papa cuando se le preguntó al respecto el miércoles.

"Rechazo que haya un trato inhumano a los inmigrantes ilegales en Estados Unidos bajo esta administración", dijo Leavitt a los reporteros en rueda de prensa.

Hubo un "trato significativo e inhumano a los inmigrantes ilegales" bajo el anterior presidente Joe Biden, cuando números récord de personas cruzaron la frontera sur con México, aseveró la portavoz.

"Esta administración está tratando de hacer cumplir las leyes de nuestra nación de la manera más humana posible", agregó Leavitt.

Meses antes de su elección como sumo pontífice de la Iglesia, el ex cardenal Robert Francis Prevost publicó artículos que criticaban a Trump y al vicepresidente JD Vance, que también es católico, en las redes sociales, particularmente sobre temas de migración.

dk/jz/mar

LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Luna de cosecha, conjunción de Mercurio y Marte: calendario astronómico del mes de octubre 2025
    1

    Luna de cosecha, conjunción de Mercurio y Marte: calendario astronómico del mes de octubre 2025

  2. El popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos
    2

    Buenas noticias para California: el popular supermercado que abre cinco nuevas sucursales y ofrece decenas de empleos

  3. Un guardia de seguridad discutió con un joven, lo estranguló y rompió el vidrio de un auto con su cabeza
    3

    Estados Unidos: un guardia de seguridad discutió con un joven, lo estranguló y rompió el vidrio de un auto con su cabeza

  4. Es colombiana y mostró todo su dolor en el aeropuerto al dejar EE.UU.
    4

    Adiós al sueño americano: es colombiana y mostró todo su dolor en el aeropuerto al dejar EE.UU.

Cargando banners ...