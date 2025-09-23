Catar dice en la ONU que continuará esfuerzos para lograr una tregua en Gaza

El emir de Catar dijo este martes ante la Asamblea General de la ONU que su país sigue con los esfuerzos diplomáticos para negociar el fin de la guerra en Gaza a pesar de los recientes ataques de Israel.

El emir de Catar, jeque Tamim bin Hamad Al Thani, condenó el "traicionero" ataque realizado por Israel en su país, dirigido a líderes de Hamás que se encontraban en un centro residencial en Doha, donde mantenían una oficina de enlace.

Catar, junto con Egipto y Estados Unidos, había liderado esfuerzos para negociar un alto el fuego entre Israel y Hamás, con varias rondas realizadas en Doha aunque sin resultados.

"A diferencia de lo que afirma el primer ministro de Israel, este ataque no se corresponde con el derecho legítimo a perseguir a los perpetradores de actos terroristas" y "socava cualquier esfuerzo diplomático destinado a poner fin al genocidio contra el pueblo de Gaza", dijo ante la Asamblea.

Pero "continuaremos con los esfuerzos diplomáticos aun cuando a nuestros enemigos les parezca más fácil usar las armas", afirmó el emir.

Catar surgió como mediador confiable para las partes tras el mortal ataque de Hamás el 7 de octubre de 2023 en Israel, en el que tomó 251 rehenes, y que desencadenó la devastadora respuesta militar israelí en Gaza.

El emir también acusó a Israel de "abandonar la noción de liberar a los rehenes".

"Su objetivo es destruir Gaza para que sea inhabitable" y dijo que el líder israelí "quiere continuar la guerra".

