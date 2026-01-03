Cavaliers suman tercera victoria consecutiva al imponerse sobre los Nuggets en la NBA

Los Cleveland Cavaliers se impusieron 113-108 sobre los Denver Nuggets este viernes y extendieron a tres la racha de victorias consecutivas, con Donovan Mitchell como gran figura al anotar 33 puntos en 35 minutos.

A continuación las escenas más relevantes de la jornada de la NBA

- Cavs responden en el cuarto período en duelo frente a Nuggets -

Un Rocket Arena (Cleveland) colmado con 19.432 aficionados fue testigo de la primera victoria del 2026 para los Cleveland Cavaliers al derrotar a unos Denver Nuggets sin el estelar, Nikola Jokic, quien estará fuera por cuatro semanas con molestias en su rodilla izquierda.

Pese a la ausencia de "Joker", Denver compitió durante gran parte del encuentro logrando una ventaja por encima de los diez puntos en el tercer cuarto.

Sin embargo, el esfuerzo defensivo de Cleveland tomó otro nivel en un cuarto período en el que limitaron a 11 unidades a su rival.

"Los primeros tres cuartos no jugamos a nuestro nivel y ese ha sido un problema", dijo Donovan Mitchell. "Tenemos que seguir defendiendo, no siempre será lo que deseamos pero se trata de seguir intentando".

Darius Garland fue el segundo mejor anotador de Cleveland con 18 puntos.

Por los Nuggets, Jamal Murray aportó 34 puntos lanzando para una efectividad del 43%.

- Knicks tropiezan sin Towns -

Los Atlanta Hawks derrotaron 111-99 a los New York Knicks y le propinaron al cuadro neoyorquino su segunda derrota consecutiva después de caer el miércoles frente a los Spurs perdiendo una ventaja de 19 puntos.

El centro Onyeka Okongwu y el armador, Nickeil Alexander-Walker, fueron los máximos anotadores para Atlanta con 23 puntos.

"Tuvimos jugadas importantes en momentos clave del partido", afirmó Alexander-Walker. "Debemos seguir creciendo, el partido no debió ser tan cerrado al final pero es algo que debemos seguir mejorando".

Los Hawks tomaron ventaja en la parte final del primer cuarto y la llevaron a 26 antes de que los Knicks acortaran a 12 en la recta final.

La nota positiva para los Knicks fue evitar que por un quinto partido consecutivo su rival anotara por lo menos 125 unidades, esto sin el dominicano Karl-Anthony Towns quien estuvo ausente por enfermedad.

- Fox brilla para los Spurs en ausencia de Wemby -

Los San Antonio Spurs sumaron su victoria 25 de la temporada al imponerse 123-113 sobre los Indiana Pacers en su primer partido sin el francés Víctor Wembanyama desde que sufrió una hiperextensión en su rodilla izquierda el miércoles.

El escolta De’Aaron Fox tomó el rol de líder y se convirtió en el máximo anotador del cuadro tejano con 24 puntos mientras que Dylan Harper aportó 22 desde el banco.

"Siempre tratamos de ser profesionales", destacó Fox. "No podemos entrar a los partidos viendo a los rivales de menos".

"Esta es la NBA y no siempre vas a ganar por un amplio margen, tengo tiempo en la liga y entiendo que lo más importante es ser constante".

Los Pacers, quienes disputaron la final de la NBA en la temporada 2024-25, sufrieron su undécima derrota consecutiva en el último lugar de la Conferencia Este.

San Antonio cuenta con un récord de 15 triunfos y una derrota frente a rivales por debajo de la línea de .500.