Cayó de su lancha en medio del mar y estuvo agarrado de una tabla durante 20 horas: “Un milagro navideño”

Como de película, así fue la experiencia que vivió un hombre de 31 años antes de Navidad. Había salido en su lancha desde la Isla Moa, en el Estrecho de Torres, Australia. Sin embargo, horas después su bote volcó y quedó en medio del inmenso mar mientras se aferraba solo a una especie de tabla. El sujeto esperaba a que lo rescataran lo antes posible porque, en medio del agua, él era un intruso entre tantos animales, como los tiburones que se encontraban en su hábitat natural.

El joven, cuya identidad no se reveló, se embarcó en su lancha la mañana del martes. Se dirigía hacia Sue Islet, en el estado de Queensland. Un par de horas después de haber salido, se comunicó con su familia para actualizarlos sobre cómo iba al viaje. Hasta ese momento, estaba viento en popa. Sin embargo, las horas pasaron y ya no hubo noticias. Al ver que no había llegado a su destino, sus allegados decidieron informar sobre su desaparición, detalló el medio local ABC.Net.

Desde entonces, las autoridades montaron un operativo para tratar de localizar al hombre. Policías locales, junto a elementos de la Autoridad Australiana de Seguridad Marítima (AMSA por sus siglas en inglés) comenzaron con la búsqueda. Sin resultados considerables, les entró la noche y tuvieron que detenerla por las malas condiciones climáticas.

Las imágenes de un hombre que quedó varado en el mar Facebook / AustralianMaritimeSafetyAuthority

En la mañana del día siguiente, retomaron la operación con apoyo de embarcaciones de la Policía acuática, así como helicópteros de la Fuerza Fronteriza y otros voluntarios. La AMSA incluso empleó las aeronaves Challenger Rescue Aircraft, utilizadas solo para las misiones especiales. Después de varias horas, lograron avistar la lancha volcada en el agua y tras una breve búsqueda cerca del área, encontraron al hombre.

La autoridad publicó en su cuenta de Facebook algunas imágenes donde se apreciaba cómo el personal de rescate descendió desde un helicóptero para poner a salvo al sujeto. En otra postal, también apareció el afortunado hombre con un pedazo de lo que parece ser su propio bote.

Una de las imágenes del rescate de un hombre en Australia Facebook / AustralianMaritimeSafetyAuthority

Un milagro de Navidad para alguien “extremadamente” afortunado

“Milagro navideño”, así fue como el sargento Anthony Moynihan describió el rescate al medio citado. En sus declaraciones se mostró sorprendido por la resistencia del náufrago. En el mar, rodeado de tiburones, peces y otras especies, estuvo 20 horas y logró sobrevivir al sostenerse de un pedazo de su lancha: “Es increíble. Es uno en un millón, agregó.

Asimismo, el sargento detalló que la embarcación volcó por el impacto de una ola a mitad del camino de su viaje: ¿”Estar flotando en esa agua y conocer las criaturas que hay allí y sobrevivir horas después? Es un tipo extremadamente afortunado”, dijo.

Después de su rescate, el sujeto recibió atención médica y posteriormente lo trasladaron a un hospital local: “Está de muy buen humor, y no sufre de ninguna condición grave”, añadió el sargento.

No obstante, el oficial mencionó que no contaba con ningún tipo de seguridad a bordo de su lancha. Ni bengalas ni algún aparato para poder comunicarse con las autoridades, por lo que exhortó a los navegantes y aventureros a tomar las precauciones necesarias y evitar los riesgos.

