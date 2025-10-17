Celebra que se aplace acuerdo mundial sobre descarbonización de barcos

El jefe de la diplomacia de Estados Unidos, Marco Rubio, celebró el viernes como una "enorme victoria" que se aplazara la adopción de un acuerdo mundial en el marco de la ONU para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los barcos.

La Organización Marítima Internacional (OIM) aplazó la votación por un año de un plan mundial para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero de los navíos, en medio de fuertes presiones de Washington contra la medida.

"Es otra enorme victoria" para el presidente Donald Trump, dijo Rubio en su cuenta de X.

"Gracias a su liderazgo, Estados Unidos evitó un alza enorme de impuestos de la ONU a los consumidores estadounidenses, que habría financiado proyectos climáticos progresistas", añadió.

