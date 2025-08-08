Celtics de la NBA extienden el contrato del entrenador Mazzulla

El entrenador de los Boston Celtics, Joe Mazzulla, firmó una extensión de contrato por varios años con el equipo al que llevó a ganar el título de la NBA en 2024, informó la franquicia el viernes.

Los términos del acuerdo no se han revelado, pero la medida prolonga la estancia del técnico estadounidense de 37 años en los Celtics, tras haber ejercido como entrenador asistente desde 2019 hasta 2022.

Se convirtió en la cabeza principal en septiembre de 2022, cuando Ime Udoka fue suspendido por infringir la política del equipo pocos días antes del inicio de la pretemporada para la campaña 2022-23.

“Es una verdadera bendición”, declaró Mazzulla en un comunicado. “Estoy muy agradecido con los jugadores a los que he podido entrenar durante las últimas tres temporadas. Estoy deseando competir con los Celtics y la ciudad de Boston”.

Los Celtics terminaron con un balance de 57-25 en el primer curso de Mazzulla en el banquillo principal, pero cayeron ante Miami en las finales de la Conferencia Este.

La temporada siguiente, Boston terminó con un balance de 64-18 y venció a Dallas en las finales de la NBA, lo que convirtió a Mazzulla en el entrenador campeón más joven de la NBA desde Bill Russell en 1969.

Boston terminó con un balance de 61-21 la campaña pasada, lo que le valió el segundo puesto en la Este, pero cayó ante Nueva York en la segunda ronda de los playoffs.

“Estamos muy emocionados de que Joe haya aceptado renovar con los Celtics”, declaró por su parte Brad Stevens, presidente de operaciones de los Celtics.

“Entiende el trabajo y siente una pasión por los Celtics que solo es comparable a la de nuestros aficionados más acérrimos”, agregó.

El balance de Mazzulla como entrenador es de 182-64, además de un 33-17 en los playoffs.