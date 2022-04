Cena de corresponsales de la Casa Blanca: cómo será el regreso del tradicional evento, por primera vez con Joe Biden como anfitrión

WASHINGTON.- La Cena de Corresponsales de la Casa Blanca, la prestigiosa gala de Washington, vuelve este sábado a la noche tras el alivio de la pandemia de Covid-19 y los años marcados por la gestión del republicano Donald Trump, poco aficionado a compartir con la prensa.

Con Joe Biden, quien concurrirá con barbijo por los riesgos todavía latentes del Covid, la Asociación de Corresponsales Acreditados de la Casa Blanca (WHCA) espera volver a una tradición que se remonta a 1924 y en la que han participado todos los presidentes desde 1980, excepto Trump.

Los invitados

Unas 2600 personas, entre periodistas y sus invitados, asistirán a los dos momentos cumbre del evento que tendrá como maestro de ceremonias al comediante Trevor Noah: el discurso del presidente, tradicionalmente en clave de humor y una sátira sobre sí mismo, y el de los humoristas, que también bromearán sobre Biden y su gobierno.

Serán de la partida, además de Biden y Noah -presentador del popular programa The Daily Show-, la estrella de reality shows Kim Kardashian y el comediante británico James Corden, quien abrirá la velada por videoconferencia.

Trump consideraba que el periodismo independiente era su enemigo

La élite política y mediática de Washington recuerda los años del demócrata Barack Obama (2009-2017), especialmente en 2011, cuando atacó a Trump por su gusto por las teorías conspirativas.

Una vez en el poder, Trump rehuyó cada una de estas veladas de gala con periodistas, a los que tildaba de “enemigos del pueblo”. Durante la última edición, en 2019, no estuvieron presentes ni el presidente ni el humorista maestro de ceremonias. Esta vez, Joe Biden asistirá para “mostrar su apoyo a una prensa libre”, según su vocera, Jen Psaki, y “estará en el menú, como le gusta decir a él”.

Covid y Ucrania

Con los altos y bajos de la pandemia de Covid-19, algunos cuestionan la presencia del presidente de 79 años, ya que su vicepresidenta Kamala Harris dio positivo al virus la semana pasada. Sin embargo, se adelantó que usará un barbijo excepto cuando hable, según la Casa Blanca.

Las participaciones de Barack Obama son de las más recordadas

En la cita no estará Anthony Fauci, el principal epidemiólogo de Estados Unidos, quien decidió cancelar la invitación precisamente por los riesgos del Covid en el concurrido evento. El experto expresó que cada persona debe evaluar sus riesgos por sí mismos.

Pero no solo será el tradicional tono desenfadado. Además, la cena tendrá su momento de seriedad poniendo en el tapete la sangrienta invasión rusa de Ucrania. “Siempre he tenido respeto por la prensa, pero no puedo decirles cuánto admiro” a los periodistas de guerra enviados a cubrir los hechos en Ucrania, declaró recientemente Biden.

El presidente de la Asociación de Corresponsales de la Casa Blanca (WHCA), Steven Portnoy, empleado de la radio CBS, dijo que era hora de volver a la tradición con una velada dedicada a los grandes periodistas de la historia, premios para los de la actualidad y el homenaje “a los colegas que murieron en Ucrania”.

Agencias AFP y ANSA