Centenares de personas protestan contra los despidos en The Washington Post

Centenares de personas protestaron el jueves frente a la sede de The Washington Post, en la capital de Estados Unidos, por su decisión de despedir a cientos de periodistas, incluida la mayoría de su personal en el extranjero.

"La democracia muere en tinieblas. Y tú, Jeff Bezos, has apagado las luces", se leía en un cartel de la manifestación, en referencia al lema de la portada del periódico y a su propietario, el multimillonario Jeff Bezos, quien se ha acercado a Donald Trump durante su segundo mandato como presidente.

"En un momento en que hemos visto ataques sin precedentes contra la prensa y un sentimiento anti o negativo hacia los periodistas por simplemente hacer su trabajo, es peligroso recortar personal de esta manera", dijo Michael Brice-Saddler, quien cubría la capital estadounidense para el Post y fue despedido.

Brice-Saddler afirmó que los recortes no son culpa del personal, "y sin embargo son ellos quienes soportan la mayor parte del costo. Pierden recursos, pierden la capacidad de contar historias que son significativas para Washington", agregó.

El Post no reveló el número de puestos eliminados, pero el diario The New York Times informó que aproximadamente 300 de sus 800 periodistas fueron despedidos, la mayoría en el extranjero.

Los recortes ocasionaron que todo el equipo del Oriente Medio y su corresponsal en Ucrania con base en Kiev desaparecieran.

Los departamentos de deportes, gráficos y noticias locales se redujeron drásticamente.

Además, según medios locales, el pódcast diario del periódico, Post Reports, fue suspendido.

The Wall Street Journal informó el mes pasado que 250.000 suscriptores digitales abandonaron el Post después de que se abstuviera de respaldar a la candidatura de Kamala Harris a la presidencia en 2024.

El mismo año, se informó que el diario perdió alrededor de US$100 millones tras la caída de ingresos por publicidad y suscripciones.

Marissa J. Lang, reportera de investigación que fue despedida por el Post, también se pronunció sobre los recortes.

"El impacto de perder a 300 periodistas que fiscalizan a los poderosos, que investigan la corrupción, que te informan sobre lo que ocurre en zonas de guerra en el extranjero, y sobre si las escuelas de tus hijos abrirán porque nevó, es incalculable", agregó Lang.