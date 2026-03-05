CEO de Paramount asegura que mantendrá la independencia de CNN

El director ejecutivo del conglomerado de medios Paramount Skydance, David Ellison, aseguró el jueves que desea preservar la independencia editorial de la cadena CNN una vez se materialice en los próximos meses la compra de Warner Bros Discovery (WBD).

"CNN es una marca increíble, con un equipo increíble, y creemos absolutamente que su independencia debe preservarse", dijo Ellison en declaraciones al canal CNBC.

"Seguiremos invirtiendo en información y creemos que esta operación será positiva para CBS y CNN", explicó. "La independencia se ha mantenido en CBS", insistió, "y así será en CNN".

Muchos temen que la línea editorial de la célebre cadena de información cambie cuando esté bajo el mando de Ellison, conocido por su cercanía con el presidente estadounidense Donald Trump.

A comienzos de octubre de 2025, pocas semanas después de que Skydance tomara el control de CBS y de su matriz Paramount Global, el grupo nombró a la periodista de opinión Bari Weiss, considerada de derecha, al frente del servicio de información de la cadena, CBS News.

En julio, para obtener el visto bueno a la absorción de Paramount Global, Skydance se comprometió ante el regulador estadounidense de telecomunicaciones, la FCC, a llevar a cabo, a petición de la agencia, cambios en la línea editorial de CBS, una condición muy atípica.

Ellison no se pronunció el jueves sobre una eventual fusión entre CBS y CNN.

"Queremos dirigirnos al 70% de los estadounidenses, y de todo el mundo, que se identifican como de centroizquierda o centroderecha. Y queremos dedicarnos al negocio de la verdad (...) Y eso no va a cambiar", añadió.

Ellison hizo estas declaraciones una semana después de que Netflix dejara vía libre a Paramount Skydance para adquirir WBD, tras cinco meses de una dura guerra de ofertas.

Con la compra de WBD, que aún requiere la aprobación de los reguladores y una votación de los accionistas de Warner, la familia Ellison controlará una constelación de empresas mediáticas repartidas por todo el mundo.