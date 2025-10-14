Cerveceros convierten posible grand slam de Max Muncy en inusual jugada de doble play

MILWAUKEE (AP) — Max Muncy estuvo a centímetros de conectar un grand slam para los Dodgers de Los Ángeles y abrir la pizarra en la Serie de Campeonato de la Liga Nacional. En cambio, los Cerveceros de Milwaukee lo convirtieron en una de las jugadas de doble play más increíbles en la historia de la postemporada.

Con las bases llenas y un out en la cuarta entrada el lunes por la noche, Muncy bateó un largo drive hacia el jardín central. Sal Frelick saltó y extendió el brazo sobre la barda en un intento de hacer la atrapada.

La pelota salió del guante de Frelick y golpeó la parte superior de la cerca antes de que Frelick la atrapara en el aire. Muncy no fue eliminado porque la pelota tocó la pared, pero los corredores de los Dodgers regresaron apresuradamente a sus bases pensando que la pelota había sido atrapada en el aire.

Frelick lanzó al campocorto Joey Ortiz, quien lanzó un tiro que el receptor William Contreras atrapó antes de que Teoscar Hernández se deslizara por el plato, forzando al corredor a salir. Contreras luego se levantó y trotó hacia tercera para forzar a Will Smith.

Smith había regresado a segunda cuando pensó que Frelick había hecho una atrapada limpia.

Mientras todo esto se desarrollaba, Frelick tenía los brazos extendidos con una expresión de desconcierto en su rostro, aparentemente preguntándose qué acababa de suceder.

Los Dodgers desafiaron la decisión, pero una revisión de repetición confirmó los outs forzados en el plato y en tercera para un doble play de final de entrada de lo más inusual.