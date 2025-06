Chelsea-LAFC, el reencuentro de un viejo amor en el Mundial de Clubes

Ganador de todas las copas de Europa, el Chelsea es favorito para vencer el lunes a Los Angeles FC, que podría forzar el reencuentro de un amor francés que los Blues aún no olvidan, en este duelo por el Grupo D del Mundial de Clubes.

The Pensioners serán locales en el juego programado para las 14:00 (18:00 GMT) en el estadio Mercedes Benz de Atlanta, sureste de Estados Unidos, un recinto multiuso con una capacidad expansible sobre las 71.000 personas.

Capitaneados por el lateral derecho Reece James, cuentan con un medio campo ofensivo y polivalente con Cole Palmer y Enzo Fernández, sin dejar la lado a sus canteras con Levi Colwill, el central de 22 años y parte del club desde su infancia.

Suelen completar el ataque Christopher Nkunku y Nicolas Jackson. Recientemente sumaron a sus filas al delantero de 22 años Liam Delap, quien podría estrenarse el lunes.

Chelsea es el primer club de la historia en ganar cada una de las cinco grandes competencias europeas. La última de ellas fue el 28 de mayo, cuando venció por 4-1 al Betis en la final de la UEFA Conference League.

Acaban de fichar a Estevão, a quien ya comparan con Lamine Yamal. Pero este prodigio brasileño de 18 años disputará el Mundial aún con la camisa del Palmeiras.

El duelo será también una nueva prueba para el fútbol joven del DT Enzo Maresca. Pidió paciencia para los jóvenes: el recién adquirido Delap, así como Dario Essugo y Mamadou Sarr.

"Son tres talentos. Entrené a Delap en la Sub-21 del City: ya tiene experiencia en la Premier League; descendió con el Ipswich, pero marcó 12 goles. Y es un jugador fuerte", consideró.

"Los otros dos necesitarán tiempo: ambos nacieron en 2005; tendremos que ver cuándo estarán listos, pero son jugadores muy fuertes", agregó.

- Un viejo amor -

El Chelsea tendrá en el cuadro rival a un viejo y amado conocido: el francés Olivier Giroud, uno de los artífices de la conquista de la Champions League 2021 -título que los puso en este Mundial de Clubes- y a quien aún recurren como un oráculo.

Recientemente le consultaron por el fichaje de Delap y la maldición de la camisa 9 del Chelsea, que alguna vez llevó a Lukaku, Higuaín y Morata, entre otros, a perder la puntería.

Giroud, dijo que "no se trata del número nueve, sino de la posición en el campo. Si tiene buena mentalidad, y creo que [Liap] tiene mucho talento, y los chicos le ayudan a adaptarse bien, creo que estará bien".

Lo dice quien prefirió la camisa 18 cuando estuvo con los Blues. El francés suele estar en la reserva de lujo que LA NACION se gasta, pero bien podría entrar en el terreno para remover las cenizas de este viejo amor del Stamford Bridge. Equipo completo The Black and Gold, que llega a este Mundialito por repesca, debe tener el equipo completo este lunes, con el volante brasileño Igor Jesús en el arranque, y con la valla custodiada nada menos que por el francés Hugo Loris, campeón del mundo en Francia 2018. Dada la superioridad de sus rivales, es probable que LAFC intente quemar todas sus naves en este primer duelo y sacarse las presiones de encima. Su próximo rival será nada menos que el brasileño Flamengo. LAFC renovó su plantilla en la pretemporada, desprendiéndose de viejas glorias y sumando a Igor Jesús, Mark Delgado, Marlon, Yaw Yeboah, Frankie Amaya y Jeremy Ebobisse. Sobre el hecho de medirse con un gran rival, le ha dicho a su gente que se "diviertan y disfruten del partido, que jueguen con libertad y suelten el freno de mano. Así podrán disfrutar del momento sin remordimientos ni frustraciones, porque no va a suceder todos los años". El duelo será dirigido por el venezolano Jesús Valenzuela. Posibles Alineaciones: Chelsea: Sanchez - James, Adarabioyo, Colwill, Cucurella - Enzo Fernández, Caicedo, Madueke, Cole Palmer, Pedro Neto - Delap. DT: Enzo Maresca LAFC: Lloris - Palencia, Segura, Long, Hollingshead — Delgado, Jesus, T. Tillman — Yeboah, Ebobisse, Bouanga. DT: Neil McGuinness. mav/cl