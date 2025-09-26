China advierte en la ONU sobre un regreso a una “mentalidad de Guerra Fría”
El primer ministro chino, Li Qiang, advirtió el viernes contra un regreso a una "mentalidad de Guerr
- 1 minuto de lectura'
El primer ministro chino, Li Qiang, advirtió el viernes contra un regreso a una "mentalidad de Guerra Fría" y defendió el multilateralismo y el libre comercio, en una crítica velada hacia Estados Unidos ante la Asamblea General de la ONU.
El primer ministro no hizo referencia explícita al presidente Donald Trump en su discurso, pero presentó a la potencia asiática como defensora del orden mundial del cual Washington fue hasta hace poco el principal guardián.
"El mundo ha entrado en un nuevo período de turbulencias y transformaciones", declaró Li.
"El unilateralismo y la mentalidad de Guerra Fría están resurgiendo. Las reglas y el orden internacional establecidos durante los últimos 80 años están siendo seriamente cuestionados y el sistema internacional, que antes era eficaz, está siendo constantemente perturbado", señaló.
"La humanidad se encuentra una vez más en una encrucijada", añadió.
El dirigente chino criticó particularmente la imposición de aranceles por parte de Estados Unidos.
"Una de las principales causas del estancamiento económico mundial actual es la multiplicación de medidas unilaterales y proteccionistas como los aumentos de aranceles y la construcción de muros y barreras", afirmó Li, quien señaló que, por el contrario, "China no ha dejado de abrir sus puertas al mundo".
Además, declaró que su país "espera trabajar con el resto del mundo para defender los ideales de la ONU".
sct/jz/dg
Otras noticias de China
- 1
¿Qué se sabe de los temblores en Venezuela? La falla que atraviesa el país con réplicas fuertes en las últimas horas
- 2
Es estadounidense y conducía una Dodge Ram 2014 cuando la CBP le descubrió algo inesperado valuado en más de US$400 mil
- 3
En Arizona: qué significa si una serpiente cascabel aparece en tu casa
- 4
Buenas noticias en Texas: la millonaria inyección anunciada por Greg Abbott para un conocido aeropuerto