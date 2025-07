China exige a Nvidia explicaciones sobre "riesgos de seguridad ocultos" en chips H20

WASHINGTON (AP) — Los reguladores del ciberespacio de China citaron el jueves a Nvidia por preocupaciones de seguridad de que sus chips H20 pueden ser rastreados y apagados de forma remota, informó la Administración del Ciberespacio de China en su sitio web.

En la reunión, los reguladores chinos exigieron que la empresa estadounidense de chips proporcionara explicaciones sobre los "riesgos de seguridad de puerta trasera" de sus chips H20 que se venderán en China y presentara materiales relevantes, dijo la oficina.

"La ciberseguridad es de vital importancia para nosotros. Nvidia no tiene 'puertas traseras' en nuestros chips que permiten a alguien acceder o controlarlos de forma remota", aseveró un portavoz de Nvidia en un comunicado a The Associated Press.

Esto ocurrió aproximadamente dos semanas después de que el gobierno del presidente Donald Trump levantara el bloqueo sobre los chips de computación y permitiera a Nvidia reanudar las ventas de chips H20 al mercado chino. Jensen Huang, director ejecutivo de Nvidia, hizo el anuncio con gran fanfarria cuando estuvo en Beijing a principios de este mes.

El episodio más reciente parece ser otra turbulencia en la rivalidad tecnológica entre Estados Unidos y China, que ha dejado a las empresas de ambos países lidiando con los gobiernos por el acceso al mercado y preocupaciones de seguridad nacional.

Cualquier preocupación de seguridad por parte de Beijing podría poner en peligro la venta de chips H20 en China. Citando a expertos en IA de Estados Unidos no identificados, los reguladores chinos dijeron que Nvidia ha desarrollado tecnología madura para rastrear, localizar y desactivar de forma remota sus chips de computación. Los reguladores convocaron a Nvidia para "salvaguardar la ciberseguridad y la seguridad de los datos de los usuarios chinos", de acuerdo con las leyes chinas, según el comunicado.

El comunicado también se refirió a un llamado de legisladores estadounidenses para exigir capacidades de rastreo y localización en los chips avanzados de Estados Unidos vendidos en el extranjero.

En mayo, el congresista Bill Huizenga, republicano por Michigan, y su homólogo Bill Foster, demócrata por Illinois, presentaron la Ley de Seguridad de Chips que requerirá que los chips de alta gama estén equipados con "mecanismos de seguridad" para detectar "contrabando o explotación". El proyecto de ley no ha avanzado en el Congreso desde su presentación.

Foster, un físico capacitado, dijo entonces: "Sé que tenemos las herramientas técnicas para evitar que la poderosa tecnología de IA caiga en las manos equivocadas".

Estados Unidos todavía prohíbe la venta a China de los chips más avanzados, que son necesarios para desarrollar inteligencia artificial. Ambos países aspiran a liderar en la carrera de la inteligencia artificial.

En abril, el gobierno de Trump bloqueó las ventas de chips H20, que Nvidia desarrolló específicamente para cumplir con las restricciones de Estados Unidos para la exportación de chips de IA a China.

Luego de que se levantó la prohibición, Nvidia esperaba vender cientos de miles más de chips H20 en el mercado chino.

Pero el levantamiento de la prohibición ha generado dudas en el Capitolio. El lunes, un grupo de senadores demócratas de alto rango, entre ellos el líder de la minoría, el senador Chuck Schumer, escribió al secretario de Comercio Howard Lutnick para expresar sus "graves preocupaciones".

Aunque los chips como el H20 tienen capacidades diferentes a los chips más avanzados como el H100 de Nvidia, "le dan a (China) capacidades que sus conjuntos de chips desarrollados internamente no pueden", escribieron los senadores.

Poco después de que se levantara la prohibición, el congresista John Moolenaar, republicano por Michigan y quien preside la Comisión Selecta de la Cámara de Representantes sobre China, se opuso.

Moolenaar escribió en una carta a Lutnick: "El Departamento de Comercio tomó la decisión correcta al prohibir el H20. Ahora debe mantener la línea".

"No podemos permitir que el PCCh use chips estadounidenses para entrenar modelos de IA que impulsarán su ejército, censurarán a su gente y socavarán la innovación estadounidense", escribió Moolenaar, refiriéndose al Partido Comunista Chino por sus siglas.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.