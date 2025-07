China impide salir del país a un empleado del gobierno de EE.UU., según Washington

China impidió salir de su territorio a empleado del gobierno estadounidense cuando efectuaba un viaje privado, informó este martes el Departamento de Estado.

“Podemos confirmar que un empleado de la Oficina de patentes y marcas de Estados Unidos, que viajaba a China a título personal, fue objeto de una prohibición de salida”, declaró un portavoz del Departamento de Estado.

“Seguimos este caso muy de cerca y estamos en contacto con funcionarios chinos para resolver la situación lo más rápido posible”, añadió.

Pekín no quiso revelar los detalles del caso.

El portavoz del Ministerio de Relaciones Exteriores chino, Guo Jiakun, declaró a periodistas que “China es un país bajo el estado de derecho, y maneja los asuntos de entrada y salida de acuerdo con la ley”.

El diario The Washington Post, que cita fuentes no identificadas, asegura que se trata de un chino estadounidense que visitaba a su familia y fue detenido por no revelar que trabajaba para el gobierno estadounidense cuando solicitó la visa.

En los últimos meses del mandato del expresidente demócrata Joe Biden, China liberó a tres estadounidenses encarcelados en un canje.

Los defensores de los derechos humanos afirman que otros estadounidenses, que generalmente tienen doble nacionalidad, están sujetos a prohibiciones de salida del territorio chino.

A principios de mes, Estados Unidos declaró haber arrestado a dos chinos que supuestamente intentaron reclutar a militares como agentes de inteligencia.

El presidente Donald Trump describió a China como el principal adversario de Estados Unidos, pero también presumió de tener buena relación con su homólogo chino Xi Jinping.

sct/mlm/erl/db