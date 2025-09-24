China reducirá entre 7% y 10% sus emisiones de gases de efecto invernadero para 2035

China reducirá sus emisiones de gases de efecto invernadero entre un 7% y un 10% de aquí a 2035, anunció este miércoles el presidente Xi Jinping a la Asamblea General de la ONU.

En un video, Xi adelantó los nuevos compromisos de China para combatir el cambio climático, después de que el presidente estadounidense Donald Trump denunciara como una "farsa" este fenómeno que amenaza al mundo.

El anuncio de Xi contrasta también con los problemas de la Unión Europea para presentar un frente unificado para renovar sus compromisos climáticos, a pocas semanas de la conferencia internacional de la ONU sobre el tema (COP30) en Belém, Brasil.

ia/gw/jz/dga