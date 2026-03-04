China y Rusia no son "un factor" en guerra contra Irán, dice jefe del Pentágono

El jefe del Pentágono consideró este miércoles que China y Rusia fueron factores irrelevantes en la decisión de Estados Unidos de emprender una guerra contra Irán.

"No tengo mensaje para ellos, y no son realmente un factor aquí y nuestro problema no es con ellos", declaró el secretario de Defensa, Pete Hegseth, que añadió que Estados Unidos solo quería acabar con "las ambiciones nucleares de Irán".

Rusia y China mantienen vínculos diplomáticos y comerciales de larga data con Irán, y Moscú tiene estrechos lazos militares con la república islámica. Ambas potencias han criticado la guerra de Estados Unidos e Israel contra Irán.