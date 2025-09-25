Chourio y Mears ayudan a Cerveceros a vencer 3-1 a Padres y a evitar barrida en 3 juegos

SAN DIEGO (AP) — El venezolano Jackson Chourio le robó a Xander Bogaerts un jonrón de tres carreras en la primera entrada y los Cerveceros de Milwaukee, campeones de la División Central de la Liga Nacional, se impusieron el miércoles 3-1 sobre los Padres de San Diego.

Nick Mears logró que el venezolano Luis Arráez bateara un elevado al jardín central para disipar una amenaza con las bases llenas en la séptima entrada.

Así, Milwaukee evitó una barrida en tres juegos ante los Padres, que ya están clasificados a los playoffs.

Los Cerveceros (96-63) redujeron a uno su "número mágico" sobre Filadelfia para asegurar el mejor récord en las mayores y la ventaja de local durante la postemporada.

Brice Turang conectó un sencillo que impulsó a Chourio con la carrera de la ventaja cuando había dos outs en la séptima entrada y Danny Jansen disparó un jonrón en solitario en la novena.

Estos equipos podrían enfrentarse nuevamente en los playoffs. Los Padres comenzaron el día un juego y medio detrás de los Cachorros de Chicago en la carrera por el primer puesto de comodín de la Liga Nacional y el derecho a ser anfitriones de una serie al mejor de tres que comienza el martes.

Si las posiciones actuales se mantienen, los Cachorros recibirían a los Padres, y el ganador enfrentaría a los Cerveceros en una serie divisional.

Los Padres también estaban detrás de los Dodgers de Los Ángeles, líderes de la División Oeste de la Liga Nacional, por un juego y medio.

Turang conectó un sencillo ante el cubano Adrian Morejón (13-6) en la séptima, medio inning después de que Jackson Merrill empató el juego a uno con un jonrón ante Erick Fedde.

Fue el 16º cuadrangular de Merrill. Jansen conectó su 13º ante Jeremiah Estrada.

Por los Cerveceros, los venezolanos Chourio de 4-1 con una anotada y Andruw Monasterio de 3-0.

Por los Padres, los venezolanos Arráez de 3-1 y Freddy Fermín de 3-0. Los dominicanos Manny Machado de 4-0 y Ramón Laureano de 1-0.

