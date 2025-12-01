"Chucky" Lozano espera un "buen grupo" para México en el Mundial de 2026

El atacante mexicano Hirving "Chucky" Lozano esperó este lunes que la selección de México tenga "un buen grupo" en el Mundial de Norteamérica 2026, cuyo sorteo se realizará el viernes en Washington.

México será uno de los tres países anfitriones, junto a Estados Unidos y Canadá, de la Copa del Mundo del próximo año, la primera en la que participarán 48 selecciones.

Además, integra el primer bombo, en el que están las otras selecciones locales y los equipos nacionales mejor ubicados en el ranking de la FIFA, como España, Argentina, Brasil o Francia.

El sorteo de la competición, para la cual el Tri ya está clasificado como nación sede, tendrá lugar el viernes en Washington con la presencia del mandatario estadounidense, Donald Trump.

"Ahora hay más equipos y son varias las posibilidades, ojalá que nos toque un grupo que sea bueno para México. Viviré el sorteo en casa con mi familia", dijo el exjugador del Nápoles en una rueda de prensa.

El extremo de 30 años, uno de los nombres más conocidos del balompié azteca, dio las declaraciones dos días después de que su club, San Diego FC, perdiera la final de la Conferencia Oeste de la MLS ante el Vancouver Whitecaps del alemán Thomas Müller.

Lozano anotó el tanto del descuento de la derrota 3-1, que privó a San Diego de coronarse en su temporada inaugural en la liga norteamericana.

El atacante volvió a arrancar el partido en la suplencia, una posición a la que fue relegado luego de tener roces con el entrenador Mikey Varas en octubre.

Chucky no quiso referirse al incidente con su técnico, pero confió en que no sea un problema para entrar en la convocatoria de Javier Aguirre para el Mundial.

"El club y la gente que trabaja aquí vamos a trabajar de la mejor manera para que ese objetivo llegue, hay que estar en la mejor disposición, hay que prepararse al máximo", afirmó.

El mexicano, primer jugador franquicia del San Diego, descartó la posibilidad de salir del cuadro californiano para buscar más competencia.

"Yo estoy con San Diego, tengo contrato (hasta el final de la temporada 2028), estoy muy feliz y debemos trabajar muy duro para la siguiente temporada", aseguró.

Lozano disputó 31 partidos y anotó 11 goles entre la temporada regular y los playoffs de la campaña 2025 de la liga norteamericana.

