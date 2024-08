Científicos de Harvard plantean una nueva hipótesis sobre el comienzo de la vida

Escuchar

Una reciente investigación desarrollada por un equipo de científicos de Harvard propuso una hipótesis innovadora sobre la creación de la vida en la Tierra. Sugieren que los rayos pudieron haber jugado un rol fundamental en este proceso hace aproximadamente cuatro mil millones de años.

Bajo el título “Imitando la electroquímica inducida por rayos en la Tierra primitiva”, el estudio, publicado en Proceedings of the National Academy of Sciences, plantea que la electroquímica del plasma inducida por rayos transformó la atmósfera primitiva del planeta en un espacio propicio para la creación de los compuestos esenciales para la vida.

La hipótesis de Harvard sobre los rayos y la vida

Según los investigadores, la atmósfera terrestre en ese tiempo estaba dominada por gases inertes como el nitrógeno y el dióxido de carbono, que no reaccionaban fácilmente para formar las complejas moléculas orgánicas necesarias para la vida.

Sin embargo, tal explicó The Harvard Gazette, el estudio sugiere que los rayos pudieron haber sido la chispa necesaria para activar estos gases y convertirlos en compuestos reactivos como monóxido de carbono, ácido fórmico, y iones de nitrato, nitrito y amonio. Estos compuestos, generados por la interacción de los rayos con los gases presentes en la atmósfera, habrían sido clave para el surgimiento y la supervivencia de las primeras formas de vida en la Tierra.

George M. Whitesides, profesor del Departamento de Química y Biología Química de Harvard, fue quien lideró la investigación y se basó en experimentos donde recrearon las condiciones de la Tierra primitiva.

Para eso utilizaron un sistema electroquímico de plasma. Este sistema permitió a los científicos imitar las descargas eléctricas de alta energía que habrían sido comunes en el planeta hace miles de millones de años, y demostró cómo estos rayos inducieron reacciones químicas críticas en las interfases entre fases gaseosa, líquida y sólida.

Impacto de la hipótesis de Harvard en la búsqueda de vida extraterrestre

Whitesides, al abordar las preguntas que motivaron la investigación, expresó que “el origen de la vida es una de las grandes interrogantes sin respuesta en la química”. Añadió que una de las teorías más aceptadas hasta ahora es la hipótesis del mundo del ARN, que postula que los elementos disponibles en la Tierra primitiva formaron las primeras biomoléculas. No obstante, el estudio de Harvard añadió una nueva dimensión al sugerir que los rayos proporcionaron formas accesibles de nitrógeno y carbono, que facilitaron la formación de estas biomoléculas esenciales.

Los resultados de este estudio están en línea con investigaciones anteriores que afirmaban que otras fuentes de energía, como la radiación ultravioleta, los volcanes y los impactos de asteroides, también contribuyeron a la formación de moléculas biológicamente relevantes.

No obstante, la particularidad de los rayos, según el informe de Harvard, radica en su capacidad de impulsar la electroquímica a través de diferentes interfaces, lo que permite la conexión entre la atmósfera, los océanos y la tierra, además de generar localmente altas concentraciones de moléculas vitales.

Este estudio iluminó los posibles orígenes de la vida en la Tierra y también aportó nuevas perspectivas para la búsqueda de vida en otros planetas. Los investigadores destacaron que procesos similares podrían ocurrir ahora en otros lugares del universo, donde la presencia de rayos y la electroquímica asociada contribuirían al surgimiento de vida extraterrestre. La investigación, además, abrió la puerta a explorar nuevas aplicaciones en la fabricación de productos químicos y procesos ecológicos, como la producción de fertilizantes.

