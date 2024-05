Cierra etapa de testimonios en juicio a Trump, que no declaró

El expresidente Donald Trump decidió no testificar en su juicio por falsificación de registros contables en Nueva York, que este martes concluyó su etapa de testimonios y se aproxima a un veredicto.

Después de unas cinco semanas, 19 testimonios, cientos de documentos y hasta declaraciones de contenido sexual explícito, el primer juicio penal contra un expresidente de Estados Unidos se acerca a su fin.

El juez Juan Merchan anunció que a partir de la próxima semana se dará paso a los alegatos finales y comenzará la deliberación de los jurados.

"El martes (próximo) escucharán los alegatos" de la defensa y de la fiscalía, "y espero que comiencen a deliberar" al día siguiente, dijo Merchan a los jurados.

Antes de que comenzara el juicio, el 15 de abril, Trump, de 77 años, había asegurado que testificaría para "decir la verdad". Pero finalmente no lo hizo.

El jurado debe decidir si Trump es culpable, más allá de toda duda razonable, de 34 falsificaciones contables relacionadas con el pago de 130.000 dólares a la exactriz porno Stormy Daniels, para comprar su silencio y evitar un posible escándalo sexual al final de la campaña presidencial de 2016.

La actriz, cuyo nombre real es Stephanie Clifford, asegura haber mantenido una relación sexual con Trump en 2006, cuando él ya estaba casado con su actual esposa Melania. Donald Trump lo niega.

- Por unanimidad -

Aunque el juicio no está siendo transmitido en vivo por TV debido a la ley neoyorquina, el inminente veredicto representa un momento delicado para Trump, quien aspira a volver a la Casa Blanca en las elecciones de noviembre, en las que enfrentará nuevamente al demócrata Joe Biden.

Para que el candidato republicano sea declarado culpable es necesaria la unanimidad de los jurados.

"Todo el mundo dice que no hay delito (...) Todos los expertos dicen que no hay delito y que no he hecho nada malo", afirmó a su llegada a los tribunales el multimillonario, de 77 años.

Si fuera condenado, Trump aún podría postularse a la presidencia.

Los interrogatorios acabaron con un testigo de la defensa, el abogado Robert Costello, un veterano de los tribunales que la víspera cuestionó la versión del principal acusador, el exabogado personal y hombre de confianza de Trump, Michael Cohen.

Este último testigo, que había empezado a declarar ya el lunes, hizo salir de sus casillas al juez Merchan, normalmente imperturbable.

Hablando de forma familiar y teatral, sin ocultar su exasperación por las intervenciones del magistrado, Costello fue amonestado y llamado al orden.

- Testigo clave y contenido sexual explícito -

A lo largo del proceso, los abogados de Trump han buscado desacreditar al exabogado Cohen, retratándolo como un exempleado despechado que busca venganza.

Cohen incriminó directamente a su antiguo jefe, afirmando que él se hizo cargo del pago a Daniels y Trump aprobó su reembolso.

Para la acusación, la cuestión central es que se camufló esa transferencia como "gastos legales" en las cuentas de la Organización Trump.

La defensa del expresidente, por su parte, hizo hincapié en el historial de engaños del exabogado, quien fue condenado a tres años de cárcel en 2018 por mentir al Congreso y fraude electoral y fiscal por este caso.

El juicio intercaló momentos más técnicos y otros más efervescentes, sobre todo con el testimonio de la exactriz porno Daniels, que contó con lujo de detalles el supuesto encuentro sexual con el mandatario, revelando desde la ropa que llevaba, la posición sexual y que no usó preservativo.

Trump acabó no prestando testimonio, como predijeron muchos expertos, probablemente para evitar exponerse a un contrainterrogatorio despiadado de parte de la fiscalía.

El expresidente sostiene que el proceso tiene un cariz político y se quejó en varias ocasiones de que la obligación de comparecer a las audiencias en la corte de Nueva York le está impidiendo hacer campaña.

No me "permiten hacer nada de política, porque he estado sentado en una sala fría y oscura (del tribunal) las últimas cuatro semanas. Es muy injusto", afirmó a periodistas el lunes.

LA NACION