Cierre del gobierno se acerca mientras líderes del Congreso acuden a la Casa Blanca

WASHINGTON (AP) — Los líderes demócratas y republicanos en el Congreso acudían el lunes a la Casa Blanca para una reunión con el presidente Donald Trump en un esfuerzo tardío por evitar un cierre del gobierno, aunque ambas partes se han mostrado poco dispuestas a ceder de sus posiciones arraigadas.

Si el Congreso no aprueba la legislación de financiamiento gubernamental y Trump no la firma el martes por la noche, muchas oficinas gubernamentales en todo el país cerrarán temporalmente y los empleados federales no exentos serán suspendidos, lo que aumentará la presión sobre los trabajadores y la economía del país.

Los republicanos están desafiando a los demócratas a votar en contra de una legislación que mantendría el financiamiento gubernamental mayormente en los niveles actuales, pero los demócratas se han mantenido firmes. Están utilizando una de sus pocas opciones de influencia para exigir que el Congreso aborde la legislación para extender los beneficios de salud.

“El encuentro es un primer paso, pero solo un primer paso. Necesitamos una negociación seria”, afirmó el domingo el líder demócrata del Senado, Chuck Schumer, en “Meet the Press” de NBC.

Trump ha mostrado poco interés en considerar las demandas de los demócratas sobre sanidad, incluso cuando accedió a mantener una reunión el lunes con Schumer, junto con el líder de la mayoría del Senado, John Thune, el presidente de la Cámara de Representantes, Mike Johnson, y el líder demócrata de la Cámara, Hakeem Jeffries. El presidente republicano ha dicho repetidamente que espera plenamente que el gobierno entre en un cierre esta semana.

“Si tiene que cerrar, tendrá que cerrar”, dijo Trump el viernes. “Pero son ellos los que están cerrando el gobierno”.

El gobierno de Trump ha intentado presionar a los legisladores demócratas para que abandonen sus demandas, advirtiendo que los empleados federales podrían ser despedidos permanentemente en caso de una interrupción del financiamiento.

“Chuck Schumer dijo hace unos meses que un cierre del gobierno sería caótico, dañino y doloroso. Tiene razón, y por eso no deberíamos hacerlo”, comentó el domingo Thune, un republicano de Dakota del Sur, en “Meet the Press”.

Aun así, los demócratas argumentaron que el acuerdo de Trump para mantener una reunión muestra que siente la presión para negociar.

Dicen que dado que los republicanos controlan la Casa Blanca y el Congreso, los estadounidenses les culparán principalmente a ellos por cualquier cierre del gobierno.

Pero para mantener su influencia en la negociación, es probable que los demócratas del Senado tengan que votar en contra de un proyecto de ley para extender temporalmente el financiamiento gubernamental el martes, apenas unas horas antes de un cierre, una posición incómoda para un partido que ha denunciado durante mucho tiempo los cierres como inútiles y destructivos.

El proyecto de ley ya ha sido aprobado por la Cámara de Representantes controlada por los republicanos y mantendría al gobierno financiado por siete semanas más mientras el Congreso trabaja en el presupuesto anual.

Cualquier legislación para financiar el gobierno necesitará el apoyo de al menos 60 senadores. Eso significa que al menos ocho demócratas tendrían que votar por el proyecto de ley de financiamiento a corto plazo, ya que se espera que el senador republicano Rand Paul de Kentucky vote en contra.

Durante el último posible cierre del gobierno en marzo, Schumer y otros nueve demócratas votaron para romper un filibusterismo y permitir que un proyecto de ley de financiamiento liderado por republicanos avanzara a una votación final. El demócrata de Nueva York enfrentó una feroz reacción de muchos en su propio partido por esa decisión, y algunos incluso pidieron su renuncia como líder demócrata.

Esta vez, Schumer parece resuelto.

“Estamos escuchando del pueblo estadounidense que necesitan ayuda en la atención de salud y en cuanto a estos despidos masivos, ¿adivinen qué? Respuesta simple de una oración: Lo están haciendo de todos modos”, expresó.

Los demócratas reclaman una extensión de los créditos fiscales de la Ley de Cuidado de Salud Asequible que han subsidiado el seguro de salud para millones de personas desde la pandemia de Covid-19. Está previsto que los créditos, que están diseñados para expandir la cobertura para personas de ingresos bajos y medios, expiren a final de año.

Algunos republicanos están abiertos a extender los créditos fiscales pero quieren cambios. Thune dijo el domingo que el programa “necesita desesperadamente una reforma” y los republicanos quieren abordar el “desperdicio, fraude y abuso”. Ha presionado a los demócratas para que voten por el proyecto de ley de financiamiento y aborden el debate sobre los créditos fiscales más tarde.

Queda por ver si la reunión en la Casa Blanca ayudará o perjudicará las posibilidades de una resolución.

Las negociaciones entre Trump y los líderes demócratas en el Congreso rara vez han ido bien, y Trump ha tenido poco contacto con el partido opositor durante su segundo mandato.

La negociación más reciente en agosto entre Schumer y el presidente para acelerar el ritmo de las votaciones de confirmación del Senado para funcionarios del gobierno terminó con Trump diciéndole a Schumer que “se fuera al infierno” en una publicación en redes sociales.

Trump también canceló abruptamente una reunión que estaba planeada con líderes del Congreso la semana pasada, calificando las demandas de los demócratas como “no serias y ridículas”.

Schumer argumentó que el hecho de que la Casa Blanca volviera a programar una reunión para el lunes mostró que “sintieron la presión”.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.