Cifra de muertos por ataques de EE. UU. contra lanchas con supuestas drogas llega a 126

WASHINGTON (AP) — El número de personas muertas a causa de los ataques de Estados Unidos contra lanchas que supuestamente eran usadas para el transporte de drogas ha aumentado a 126, con la inclusión de aquellos que se presume muertos tras perderse en el mar, confirmó el lunes el ejército estadounidense

La cifra incluye a 116 personas que murieron inmediatamente en al menos 36 ataques llevados a cabo desde principios de septiembre en el mar Caribe y el océano Pacífico, según el Comando Sur de Estados Unidos. Otras 10 personas se presumen muertas porque no fueron localizadas después de los ataques

Ocho de los presuntos muertos habían saltado de los botes cuando las fuerzas armadas estadounidenses atacaron un trío de embarcaciones el 30 de diciembre, dijo el ejército. El número no se había divulgado previamente, aunque el ejército dijo al anunciar esos ataques que la Guardia Costera de Estados Unidos había buscado sobrevivientes. Las otras dos personas que se presumen muertas estaban en botes que fueron atacados el 27 de octubre y el viernes de la semana pasada

El presidente estadounidense Donald Trump ha dicho que Estados Unidos está en un "conflicto armado" con cárteles del narcotráfico en América Latina y alega los ataques son necesarios para detener el flujo de drogas. Pero el gobierno estadounidense ha ofrecido pocas pruebas para respaldar sus afirmaciones de haber matado a "narcoterroristas"

Los críticos han cuestionado la legalidad general de los ataques, así como su efectividad, en parte porque el fentanilo detrás de muchas sobredosis fatales generalmente se trafica a Estados Unidos por tierra desde México, donde se produce con químicos importados de China e India

La campaña también generó críticas intensas tras la revelación de que el ejército estadounidense mató a los sobrevivientes del primer ataque que lanzó contra una lancha. El gobierno de Trump y muchos legisladores republicanos alegan que era legal y necesario, mientras que legisladores demócratas y expertos legales señalaron que esas muertes fueron asesinatos, si no es que un crimen de guerra

Los ataques contra lanchas comenzaron durante el despliegue de uno de los mayores contingentes navales de Estados Unidos en América Latina en generaciones, en una campaña de presión que culminó con la captura del presidente venezolano Nicolás Maduro, quien fue llevado a Estados Unidos, donde se le acusa de narcotráfico

Desde la incursión militar estadounidense del 3 de enero en Venezuela, ha habido un ataque contra lanchas, y Estados Unidos se ha centrado más en tomar buques petroleros conectados con Venezuela como parte de los planes del gobierno de Trump para tomar el control del petróleo del país sudamericano

Los republicanos en el Congreso han repelido los intentos liderados por los demócratas para limitar la capacidad de Trump de llevar a cabo más ataques en Venezuela

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa