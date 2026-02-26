Cincinnati aniquila 9-0 al O&M FC y chocará con Tigres en Concachampions

El FC Cincinnati no tuvo piedad este miércoles del O&M FC dominicano al aplastarlo 9-0 en el partido de vuelta de la primera ronda de la Copa de Campeones de la Concacaf.

El equipo de la liga norteamericana (MLS), que ya había vencido 4-0 a domicilio en la ida, será rival en octavos de final del mexicano Tigres, exento de jugar la primera ronda.

El francés Kenji Mboma Dem abrió la paliza en el minuto 18 frente a su público en el TQL Stadium y firmó su doblete en el 58.

El estadounidense Gerardo Valenzuela (27'), el dominicano Gabriel Castillo en propia puerta (33') y el estadounidense Tom Barlow (35') ampliaron la ventaja local antes del descanso.

Ademar Chávez y Stiven Jimenez, dos promesas mexicano-estadounidenses de 17 y 18 años, dejaron también su sello en el marcador en los minutos 48 y 68 mientras el jamaicano Alvas Powell (78') y el estadounidense Stefan Chirila (86') completaron el correctivo de Cincinnati.

Otras dos franquicias de la MLS, Vancouver Whitecaps y LA Galaxy, buscaban el pase en la jornada del miércoles tras sendos empates en los partidos de ida.

El canadiense Whitecaps canadiense recibía al Cartaginés de Costa Rica (0-0) y el estadounidense LA Galaxy al Sporting San Miguelito panameño (1-1).