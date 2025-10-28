Cincinnati y Minnesota se apuntan primeros triunfos en playoffs de MLS

El FC Cincinnati venció este lunes 1-0 al Columbus Crew en el arranque de esta serie de primera ronda de playoffs de la liga norteamericana (MLS), un cruce que determina al posible rival del Inter Miami de Lionel Messi.

Un gol del togolés Kévin Denkey en un contragolpe en el minuto 78 dio la victoria a Cincinnati en este duelo entre rivales del estado de Ohio.

La escuadra que lidera el atacante brasileño Evander, finalista al premio MVP (Jugador Más Valioso) al igual que Messi, tendrá el domingo su primera oportunidad de superar la primera fase, cuyas series se juegan al mejor de tres partidos.

El ganador de esta llave chocará en las semifinales de la Conferencia Este con el de la que disputan Inter Miami y el Nashville, que domina el equipo de Messi tras su triunfo por 3-1 en el juego inicial.

En el otro choque del lunes, el Minnesota United se impuso al Seattle Sounders por 3-2 en penales tras un partido que terminó sin goles.

Los hermanos Alex y Cristian Roldán, internacionales por El Salvador y Estados Unidos, fallaron sus lanzamientos desde los doce pasos para Seattle.

-- Resultados de la primera ronda de playoffs (al mejor de tres partidos):

- Conferencia Este

Inter Miami - Nashville 3-1 (1-0 global)

Philadelphia Union - Chicago Fire 2-2 (1-0)

FC Cincinnati - Columbus Crew 1-0 (1-0)

Charlotte FC - New York City (martes)

- Conferencia Oeste

Vancouver Whitecaps - FC Dallas 3-0 (1-0)

San Diego FC - Portland Timbers 2-1 (1-0)

Minnesota United - Seattle Sounders 3-2 en penales, 0-0 en tiempo reglamentario (1-0)

Los Angeles FC - Austin FC (miércoles)

gbv/ma