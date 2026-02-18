Ciudades de EEUU se resisten a los planes de Trump de encarcelar inmigrantes en almacenes

Los residentes de un suburbio conservador en Nueva Jersey estallaron en protesta contra los planes de convertir un enorme almacén en un centro de detención de inmigrantes, una medida que es parte de la campaña de deportaciones masivas del gobierno estadounidense de Donald Trump

El aumento en los arrestos de inmigrantes alimenta la demanda de más centros de retención, y las autoridades han comenzado a considerar centros logísticos vacíos para ello

"Esto es un almacén. Está diseñado para guardar paquetes y mercancías, no seres humanos", dijo a la AFP frente a un gran edificio blanco William Angus, de 55 años, que lidera las protestas contra los planes en la localidad de Roxbury

Con casi 46.500 metros cuadrados de superficie, la estructura tiene varios puertos de carga para camiones y se encuentra junto a otro almacén en funcionamiento

Desde Texas hasta Pensilvania, el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) ya ha comprado o alquilado al menos ocho instalaciones de este tipo para convertirlas en centros de detención

Sin embargo, la agencia federal encargada de la ofensiva migratoria se ha retirado de algunos lugares por el rechazo de la población

- "No somos un pueblo carcelario" -

Con la esperanza de disuadir a ICE de instalarse en su localidad, unas 500 personas en Roxbury —un suburbio con baja criminalidad que votó por Trump en 2024— se apostaron esta semana a lo largo de una acera

"No somos un pueblo carcelario", se leía en las pancartas de los manifestantes. "ICE, fuera de nuestro vecindario", mostraban otras

Algunos evocaron la muerte de dos manifestantes a manos de agentes federales en Mineápolis en enero, que provocaron indignación en todo el país

Las encuestas sugieren que ICE ha perdido apoyo entre los estadounidenses debido a sus tácticas agresivas

"No quiero campos de concentración inhumanos en mi país, y mucho menos aquí mismo en Nueva Jersey", dijo Heidi, una enfermera de 50 años que prefirió no dar su apellido

El ayuntamiento republicano aprobó una resolución mayormente simbólica en contra de una posible instalación de ICE en Roxbury, a unos 40 kilómetros al oeste de Nueva York

La manifestación recibió el apoyo de conductores que tocaban su bocina al pasar. Pero un pequeño grupo se mostró en desacuerdo y les gritó "Váyanse a casa"

"Creo que es una oportunidad de limpiar esta zona de Nueva Jersey. Hay mucha gente que probablemente está aquí ilegalmente", declaró Gordon Taylor, un gerente de fábrica jubilado de 71 años

- "Personas como paquetes" -

Desde que Trump inició su segundo mandato presidencial en enero de 2025, el número de centros de detención de inmigrantes en Estados Unidos casi se ha duplicado

Según la ONG Consejo de Inmigración de Estados Unidos, la cifra ha pasado de 114 a 218 hacia finales de noviembre

La organización también documentó al menos 30 muertes de detenidos en cárceles de ICE en 2025, y ha denunciado problemas de hacinamiento y de salud en esos centros

"La administración Trump trata a las personas como paquetes", dijo a la AFP Nayna Gupta, directora de políticas de esta ONG

Tanto demócratas como republicanos se han opuesto a que se instalen centros de ICE en sus zonas

La oposición local, sin embargo, tiene una capacidad limitada para impedir que ICE adquiera almacenes de propiedad privada, más allá de presionar a la agencia y a los propietarios para que den marcha atrás

Los residentes de Roxbury no solo temen la instalación de una cárcel en su vecindario, sino también que los agentes de inmigración comiencen a realizar detenciones

Pablo Arceo, empleado en un restaurante mexicano cercano al almacén vacío, está inquieto ante la posibilidad de que los funcionarios de ICE intimiden a sus compañeros

"Es una preocupación. Ya hemos tenido policías que se aparecen por cosas menores y todo el mundo se pone nervioso", señaló el joven de 20 años