Clasificación del esprint del GP de EEUU y del Mundial de Fórmula 1

A continuación, los resultados de la carrera esprint del Gran Premio de Estados Unidos, ganada este sábado por el neerlandés Max Verstappen (Red Bull), y la clasificación del Mundial de Fórmula 1:

-- Clasificación del esprint:

1. Max Verstappen (NED/Red Bull) 37:58.229

2. George Russell (GBR/Mercedes) 37:58.624

3. Carlos Sainz Jr (ESP/Williams-Mercedes) 37:59.020

4. Lewis Hamilton (GBR/Ferrari) 37:59.453

5. Charles Leclerc (MON/Ferrari) 38:00.054

6. Alexander Albon (THA/Williams-Mercedes) 38:00.805

7. Yuki Tsunoda (JPN/Red Bull) 38:01.205

8. Andrea Kimi Antonelli (ITA/Mercedes) 38:02.376

9. Liam Lawson (NZL/Racing Bulls-Red Bull) 38:03.033

10. Pierre Gasly (FRA/Alpine-Renault) 38:03.355

11. Gabriel Bortoleto (BRA/Sauber-Ferrari) 38:03.878

12. Isack Hadjar (FRA/Racing Bulls-Red Bull) 38:04.457

13. Nico Hülkenberg (GER/Sauber-Ferrari) 38:04.853

14. Franco Colapinto (ARG/Alpine-Renault) 38:06.235

15. Oliver Bearman (GBR/Haas-Ferrari) 38:11.805

Abandonos:

Oscar Piastri (AUS/McLaren-Mercedes), accidente

Lando Norris (GBR/McLaren-Mercedes), accidente

Fernando Alonso (ESP/Aston Martin-Mercedes), pinchazo

Esteban Ocon (FRA/Haas-Ferrari), accidente

Lance Stroll (CAN/Aston Martin-Mercedes), accidente

-- Clasificación del Mundial de pilotos:

1. Oscar Piastri (AUS) 336 puntos

2. Lando Norris (GBR) 314

3. Max Verstappen (NED) 281

4. George Russell (GBR) 244

5. Charles Leclerc (MON) 177

6. Lewis Hamilton (GBR) 130

7. Andrea Kimi Antonelli (ITA) 89

8. Alexander Albon (THA) 73

9. Isack Hadjar (FRA) 39

10. Carlos Sainz Jr (ESP) 38

11. Nico Hülkenberg (GER) 37

12. Fernando Alonso (ESP) 36

13. Lance Stroll (CAN) 32

14. Liam Lawson (NZL) 30

15. Esteban Ocon (FRA) 28

16. Yuki Tsunoda (JPN) 22

17. Pierre Gasly (FRA) 20

18. Gabriel Bortoleto (BRA) 18

19. Oliver Bearman (GBR) 18

20. Franco Colapinto (ARG) 0

21. Jack Doohan (AUS) 0

-- Clasificación del Mundial de constructores:

1. McLaren-Mercedes 650 puntos (campeón)

2. Mercedes 333

3. Ferrari 307

4. Red Bull 300

5. Williams-Mercedes 111

6. Racing Bulls-Red Bull 72

7. Aston Martin-Mercedes 68

8. Sauber-Ferrari 55

9. Haas-Ferrari 46

10. Alpine-Renault 20

./bds/nb/gbv/ag