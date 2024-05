El estadounidense Xander Schauffele se proclamó el domingo campeón de la edición 106 del Campeonato de la PGA, segundo torneo de Grand Slam de la temporada.

Clasificación final del Campeonato de la PGA (par-71):

263 - Xander Schauffele (USA) 62-68-68-65

264 - Bryson DeChambeau (USA) 68-65-67-64

266 - Viktor Hovland (NOR) 68-66-66-66

269 - Collin Morikawa (USA) 66-65-67-71, Thomas Detry (BEL) 66-67-70-66

270 - Shane Lowry (IRL) 69-69-62-70, Justin Rose (ENG) 70-67-64-69

271 - Robert MacIntyre (SCO) 66-69-66-70, Billy Horschel (USA) 69-69-69-64, Justin Thomas (USA) 69-67-67-68, Scottie Scheffler (USA) 67-66-73-65

272 - Rory McIlroy (NIR) 66-71-68-67, Taylor Moore (USA) 67-68-69-68, Sahith Theegala (USA) 65-67-67-73, Lee Hodges (USA) 71-65-67-69, Dean Burmester (RSA) 69-65-68-70, Alexander Norén (SWE) 67-70-70-65

273 - Tony Finau (USA) 65-69-69-70, Austin Eckroat (USA) 67-67-69-70, Harris English (USA) 68-67-68-70, Keegan Bradley (USA) 69-67-68-69, Ryo Hisatsune (JPN) 71-68-67-67

274 - Russell Henley (USA) 70-69-66-69, Tom Hoge (USA) 66-73-68-67, Maverick McNealy (USA) 66-72-69-67

275 - Brian Harman (USA) 72-68-68-67, Brooks Koepka (USA) 67-68-74-66, Ben Kohles (USA) 67-73-67-68, Mark Hubbard (USA) 65-68-73-69, Kurt Kitayama (USA) 68-70-70-67, Tom Kim (KOR) 66-71-68-70, Min Woo Lee (AUS) 72-66-70-67, Corey Conners (CAN) 70-71-67-67, Tommy Fleetwood (ENG) 72-69-69-65

276 - Hideki Matsuyama (JPN) 70-65-70-71, Brice Garnett (USA) 72-67-69-68, Max Homa (USA) 68-70-69-69, Doug Ghim (USA) 69-68-70-69

277 - Alexander Björk (SWE) 71-67-71-68, Jordan Smith (ENG) 70-71-72-64, Aaron Rai (ENG) 68-68-70-71, Joaquín Niemann (CHI) 73-68-69-67

278 - Matt Wallace (ENG) 70-65-71-72, Will Zalatoris (USA) 71-68-69-70, Lucas Glover (USA) 71-68-70-69, Dustin Johnson (USA) 73-68-71-66, Jordan Spieth (USA) 69-69-67-73, Grayson Murray (USA) 72-68-71-67, An Byeong-Hun (KOR) 71-67-72-68, Adam Svensson (CAN) 70-69-70-69, Jason Day (AUS) 71-67-69-71, Lucas Herbert (AUS) 69-67-68-74

279 - Thorbjorn Olesen (DEN) 69-71-69-70, Patrick Reed (USA) 69-70-71-69, Patrick Cantlay (USA) 70-68-73-68, Zac Blair (USA) 73-66-68-72, Andrew Putnam (USA) 68-72-72-67, Jesper Svensson (SWE) 68-71-72-68, Erik Van Rooyen (RSA) 72-68-71-68

280 - Gary Woodland (USA) 71-69-71-69, Talor Gooch (USA) 71-70-70-69, Adam Hadwin (CAN) 68-72-71-69

281 - Cameron Smith (AUS) 68-70-70-73, Kim Seong-hyeon (KOR) 69-72-71-69, Rickie Fowler (USA) 72-69-69-71, Cameron Young (USA) 69-71-70-71, Tyrrell Hatton (ENG) 71-69-68-73

282 - Luke Donald (ENG) 70-69-72-71, Sebastian Söderberg (SWE) 73-67-74-68, Rasmus Hojgaard (DEN) 68-72-73-69, Nicolai Hojgaard (DEN) 70-71-68-73

283 - Braden Shattuck (USA) 71-70-68-74

284 - Alejandro Tosti (ARG) 68-69-79-68, Martin Kaymer (GER) 68-72-68-76

286 - Ryan Fox (NZL) 72-68-72-74

289 - Stephan Jäger (GER) 70-71-70-78

290 - Jeremy Wells (USA) 69-71-75-75

293 - Brendon Todd (USA) 70-70-74-79

