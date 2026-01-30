Clima en Arizona, Mesa hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 1 de febrero al 2 de febrero

El pronóstico del tiempo para Arizona, Mesa, indica que, durante la semana del 1 de febrero al 2 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 49 y 81 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Claro, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Estenoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Claro.

El tiempo en la noche en Arizona

Temperatura: 49 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Estenoreste.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Claro

El pronóstico para el fin de semana en Arizona, Mesa

El sábado 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 2 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.