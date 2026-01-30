Clima en Arizona, Phoenix hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 1 de febrero al 2 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 51 y 80 grados Fahrenheit este 1 de febrero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Arizona, Phoenix, indica que, durante la semana del 1 de febrero al 2 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 51 y 80 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Claro, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Noreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Claro.
El tiempo en la noche en Arizona
Temperatura: 51 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Noreste.
La probabilidad de precipitación es de 0.
Pronóstico: Claro
El pronóstico para el fin de semana en Arizona, Phoenix
El sábado 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
El domingo 2 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección . El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
LA NACION
