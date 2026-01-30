Clima en Arizona, Phoenix hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero
El National Weather Service de Estados Unidos anticipa que la temperatura rondará entre los 79 y 51 grados Fahrenheit este 31 de enero; además, cuál es el pronóstico para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Arizona, Phoenix, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 79 y 51 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.
Soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.
La probabilidad de precipitación es de 0%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 0 a 5 mph. La dirección será Estenoreste.
El pronóstico detallado para hoy indica: Soleado.
El tiempo en la noche en Arizona
Temperatura: 79 grados Fahrenheit.
Velocidad y dirección del viento: 0 a 5 mph, Estenoreste.
La probabilidad de precipitación es de 0.
Pronóstico: Soleado
El pronóstico para el fin de semana en Arizona, Phoenix
El sábado 31 de enero
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación: 0.
El domingo 1 de febrero
- A la mañana, se espera una temperatura de 80 grados Fahrenheit, con un viento de 0 to 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación: 0.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 0 mph con dirección . El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 0.
