Clima en Arizona, Tucson hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana del 31 de enero al 1 de febrero

El pronóstico del tiempo para Arizona, Tucson, indica que, durante la semana del 31 de enero al 1 de febrero, se esperan días con temperaturas de entre 75 y 45 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Soleado, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 0%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 7 a 10 mph. La dirección será Este.

El pronóstico detallado para hoy indica: Soleado.

El tiempo en la noche en Arizona

Temperatura: 75 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 7 a 10 mph, Este.

La probabilidad de precipitación es de 0.

Pronóstico: Soleado

El pronóstico para el fin de semana en Arizona, Tucson

El sábado 31 de enero

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 7 to 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 8 mph con dirección Este. El pronóstico indica: Claro. Probabilidad de precipitación: 0.

El domingo 1 de febrero

A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

: 0. A la noche, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 6 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.