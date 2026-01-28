Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el 28 de Enero

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que la temperatura rondará entre -19.0 y -2.20 grados Fahrenheit. La información fue provista por el National Weather Service de Estados Unidos.

Partly sunny, indica para esta jornada el pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos.

La probabilidad de precipitación es de 11%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 to 10 mph. La dirección será Nornoreste.

El pronóstico detallado para hoy indica: Parcialmente Soleado.

El tiempo en la noche en Illinois

Temperatura: -2.20 grados Fahrenheit.

Velocidad y dirección del viento: 5 to 10 mph, Nornoreste.

La probabilidad de precipitación es de 11.

Pronóstico:

El pronóstico para los próximos días en Illinois, Aurora

El miércoles 28 de Enero

A la mañana, se espera una temperatura de -8.30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección W. El pronóstico indica: Soleado. Probabilidad de precipitación : 0.

A la noche, se espera una temperatura de -17.80 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección NW. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.

El jueves 29 de Enero

A la mañana, se espera una temperatura de -10.00 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección NNW. El pronóstico indica: Mayormente Soleado. Probabilidad de precipitación : 1.

A la noche, se espera una temperatura de -17.20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección NNW. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 13.

El viernes 30 de Enero

A la mañana, se espera una temperatura de -8.90 grados Fahrenheit, con un viento de 10 to 15 mph con dirección NNW. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nieve. Probabilidad de precipitación : 23.

A la noche, se espera una temperatura de -15.00 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección NNW. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nieve. Probabilidad de precipitación: 18.

El sábado 31 de Enero

A la mañana, se espera una temperatura de -6.10 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección NNW. El pronóstico indica: Probabilidad leve de nieve. Probabilidad de precipitación : 15.

A la noche, se espera una temperatura de -13.30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección NW. El pronóstico indica: Parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 10.

El domingo 1 de Febrero

A la mañana, se espera una temperatura de -3.90 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección WSW. El pronóstico indica: Mayormente Soleado luego Probabilidad de Nieve. Probabilidad de precipitación : 25.

A la noche, se espera una temperatura de -10.60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección SW. El pronóstico indica: Chance Snow. Probabilidad de precipitación: 41.

El lunes 2 de Febrero

A la mañana, se espera una temperatura de -3.30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección W. El pronóstico indica: Probabilidad de nieve luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 17.

A la noche, se espera una temperatura de -10.60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección NW. El pronóstico indica: Mayormente Nublado. Probabilidad de precipitación: 7.

El martes 3 de Febrero

A la mañana, se espera una temperatura de -2.20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección NNE. El pronóstico indica: Parcialmente Soleado. Probabilidad de precipitación : 11.

A la noche, se espera una temperatura de -18.30 grados Fahrenheit, con un viento de 5 to 10 mph con dirección W. El pronóstico indica: Mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0.