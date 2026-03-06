Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 60 y 62 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado.

La probabilidad de precipitación de 32%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Oestesuroeste

: 15 a 20 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 32%

: 32% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 32%.

: 32%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.