Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 52 y 61 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Estesureste

: 5 a 10 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 7%

: 7% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para el fin de semana en Aurora, Illinois

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 28%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 75 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 30%.

: 30%. A la noche, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.