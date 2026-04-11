Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 51 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa seguida de ligera probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa seguida de ligera probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Estesureste

: 5 a 10 mph, Estesureste Probabilidad de precipitación : 16%

: 16% Pronóstico: niebla dispersa seguida de ligera probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: niebla dispersa seguida de ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 16%.

: 16%. A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 37%.

: 37%. A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El lunes 13 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 14 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 49%.

: 49%. A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 15 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 48%.

: 48%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 16 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 42%.

: 42%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 17 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.