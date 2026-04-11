LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de abril Diego Delso / Creative Commons

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 51 y 57 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: niebla dispersa seguida de ligera probabilidad de chubascos.

La probabilidad de precipitación de 16%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Estesureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: niebla dispersa seguida de ligera probabilidad de chubascos.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Estesureste
  • Probabilidad de precipitación: 16%
  • Pronóstico: niebla dispersa seguida de ligera probabilidad de chubascos

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: niebla dispersa seguida de ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 16%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 22%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado seguido de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 71%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: ligera probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 38%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas seguida de probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 70%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 48%.

El jueves 16 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 36%.

El viernes 17 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 41%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Qué piensa sobre la inmigración Steve Hilton, el elegido de Trump en las elecciones 2026
    1

    Adiós, California santuario: qué piensa sobre la inmigración Steve Hilton, el elegido de Trump en las elecciones 2026

  2. Fechas del “Consulado sobre ruedas” para mexicanos y cómo conseguir cita antes de que se terminen
    2

    Fechas del “Consulado sobre ruedas” para mexicanos en Texas y cómo conseguir cita antes de que se terminen

  3. Cuáles pueden quedar retenidos por los nuevos controles del Uscis en EE.UU.
    3

    Trámites migratorios en pausa en EE.UU.: cuáles pueden quedar retenidos por los nuevos controles del Uscis

  4. Cuál es el precio de un SUV Toyota bZ, similar al más barato de la historia
    4

    En Estados Unidos: cuál es el precio de un SUV Toyota bZ, similar al más barato de la historia