Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 43 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 10 a 20 mph, Nornoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 78%
  • Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El miércoles 11 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 30 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 52%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones, luego probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 81%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 73%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
