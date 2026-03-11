Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 11 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el miércoles 11 de marzo la temperatura rondará entre 26 y 43 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 78%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 20 mph. La dirección será Nornoroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 20 mph, Nornoroeste
- Probabilidad de precipitación: 78%
- Pronóstico: chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 43 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 78%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 48 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 52%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 49 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 30 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 52%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 9%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: posibilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 27%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 55%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones, luego probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 81%.
- A la noche, se espera una temperatura de 14 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 73%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chaparrones de nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 8%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
- A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
