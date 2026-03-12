Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 3%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 3%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 30 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 35 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nublado, luego leve probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 61%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 93%.
- A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 93%.
El lunes 16 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 8 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.
El martes 17 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
- A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
El miércoles 18 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
