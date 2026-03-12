LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 12 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo AFP

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 3%
  • Pronóstico: soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 12 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 30 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 13 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 35 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 54%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 14 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nublado, luego leve probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación: 18%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 15 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 93%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 93%.

El lunes 16 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 34%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 8 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 12%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El mapa de los tornados en EE.UU. y la tormenta que se extiende de Chicago a Dallas
    1

    El mapa de los tornados en Estados Unidos y la tormenta que se extiende de Chicago a Dallas durante las próximas horas

  2. Resultado de Cuba vs. Canadá: quién ganó un lugar en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol
    2

    Resultado de Cuba vs. Canadá: cómo quedó y quién ganó un lugar en cuartos del Clásico Mundial de Béisbol

  3. "Empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas
    3

    Noticias de California: “empate técnico” en la carrera para reemplazar a Newsom y alerta por altas temperaturas

  4. México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston
    4

    Resultado de México vs. Italia: quién ganó el cupo de cuartos del Clásico Mundial de Béisbol en Houston