Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 12 de marzo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 12 de marzo la temperatura rondará entre 38 y 47 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.

La probabilidad de precipitación de 3%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 30 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación: 54%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 47 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 35 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 54%.

: 54%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 14 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: nublado, luego leve probabilidad de nieve. Probabilidad de precipitación : 18%.

: 18%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: leve probabilidad de nieve, luego probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 61%.

El domingo 15 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 51 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación : 93%.

: 93%. A la noche, se espera una temperatura de 17 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 93%.

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 20 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 8 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 10%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 12%.

: 12%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 22%.

: 22%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 22%.