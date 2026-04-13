Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 13 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 13 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 13 de abril la temperatura rondará entre 66 y 78 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 20%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Suroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Suroeste
- Probabilidad de precipitación: 20%
- Pronóstico: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 20%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 82%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 85%.
- A la noche, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 85%.
El jueves 16 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 76 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 19%.
El viernes 17 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: leve probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
El sábado 18 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 76%.
- A la noche, se espera una temperatura de 39 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas probables y luego probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 56%.
El domingo 19 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 29%.
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