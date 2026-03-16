Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 16 de marzo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 16 de marzo la temperatura rondará entre 9 y 24 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: nieve y áreas de nieve con viento.

La probabilidad de precipitación de 78%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 25 a 30 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: nieve y áreas de nieve con viento.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 25 a 30 mph, Oestenoroeste

: 25 a 30 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 78%

: 78% Pronóstico: nieve y áreas de nieve con viento

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 16 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 24 grados Fahrenheit, con un viento de 25 a 30 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: nieve y áreas de nieve con viento. Probabilidad de precipitación : 78%.

: 78%. A la noche, se espera una temperatura de 9 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 25 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: nieve dispersa con viento y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 20%.

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 23 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 19 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación: 62%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probables chaparrones de nieve. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 32 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación: 17%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones de lluvia. Probabilidad de precipitación : 17%.

: 17%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 2%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 2%.

: 2%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 9%.

: 9%. A la noche, se espera una temperatura de 56 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.