LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 17 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo SCOTT OLSON - GETTY IMAGES NORTH AMERICA

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 20 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Oestenoroeste
  • Probabilidad de precipitación: 1%
  • Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 17 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve. Probabilidad de precipitación: 88%.

El miércoles 18 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 85%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 19 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 10%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 20 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 0%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 21 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 22 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 8%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 23 de marzo

  • A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo
    1

    Mamdani rediseña la Calle 14 de Manhattan para 28.000 pasajeros: hay una reunión pública el 25 de marzo

  2. Adiós a los Bears de Chicago: el nuevo y ambicioso plan al salir de Illinois
    2

    Adiós a los Bears de Chicago: el nuevo y ambicioso plan al salir de Illinois

  3. Mamdani y NYC cierran histórico refugio que atendía migrantes
    3

    El adiós definitivo de un ícono: Mamdani y NYC cierran histórico refugio que atendía migrantes

  4. Es guatemalteco, fue arrestado por el ICE y ahora es residente permanente
    4

    Le ganó al ICE: es guatemalteco, estuvo siete meses en un centro de detención y ahora tiene green card