Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 17 de marzo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el martes 17 de marzo la temperatura rondará entre 20 y 25 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 1%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Oestenoroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 5 a 10 mph, Oestenoroeste

: 5 a 10 mph, Oestenoroeste Probabilidad de precipitación : 1%

: 1% Pronóstico: mayormente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El martes 17 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 25 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 1%.

: 1%. A la noche, se espera una temperatura de 20 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve. Probabilidad de precipitación: 88%.

El miércoles 18 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 42 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: nieve, luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 85%.

: 85%. A la noche, se espera una temperatura de 31 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El jueves 19 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 10%.

: 10%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El viernes 20 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 61 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 40 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El sábado 21 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 7%.

El domingo 22 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 8%.

: 8%. A la noche, se espera una temperatura de 30 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El lunes 23 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 3%.

: 3%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 3%.