Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 7 de marzo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 58 y 60 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego nublado.

La probabilidad de precipitación de 70%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 15 a 20 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego nublado.

El tiempo en la noche en Aurora



Velocidad y dirección del viento : 15 a 20 mph, Oestesuroeste

: 15 a 20 mph, Oestesuroeste Probabilidad de precipitación : 70%

: 70% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego nublado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas y luego nublado. Probabilidad de precipitación : 70%.

: 70%. A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 87%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 62 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 0%.

El lunes 9 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 0%.

: 0%. A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El martes 10 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 66%.

: 66%. A la noche, se espera una temperatura de 37 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.

El miércoles 11 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Norte. El pronóstico indica: probabilidad de lluvias. Probabilidad de precipitación : 55%.

: 55%. A la noche, se espera una temperatura de 27 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 24%.

El jueves 12 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación : 4%.

: 4%. A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: parcialmente nublado y luego probabilidad leve de lluvias. Probabilidad de precipitación: 15%.

El viernes 13 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación : 15%.

: 15%. A la noche, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad leve de lluvias y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 15%.