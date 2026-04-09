Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 44 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.
La probabilidad de precipitación de 42%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oestesuroeste
- Probabilidad de precipitación: 42%
- Pronóstico: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El jueves 9 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.
El viernes 10 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 92%.
- A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
- A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
- A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
El lunes 13 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.
El martes 14 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
- A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
El miércoles 15 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
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