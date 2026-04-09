LA NACION

Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril

El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril
Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de abril Facebook/City of Aurora, IL, Government

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el jueves 9 de abril la temperatura rondará entre 44 y 67 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

La probabilidad de precipitación de 42%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 10 mph. La dirección será Oestesuroeste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado.

El tiempo en la noche en Aurora

  • Velocidad y dirección del viento: 10 mph, Oestesuroeste
  • Probabilidad de precipitación: 42%
  • Pronóstico: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El jueves 9 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y luego parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 42%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 92%.

El viernes 10 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 57 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos. Probabilidad de precipitación: 92%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 36 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: mayormente despejado. Probabilidad de precipitación: 6%.

El sábado 11 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 60 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 9%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 52 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 25%.

El domingo 12 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 77 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 28%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.

El lunes 13 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 79 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 55%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 65%.

El martes 14 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 74 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 45 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probables chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 68%.

El miércoles 15 de abril

  • A la mañana, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
  • A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 15 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 49%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
  1. El nuevo plan de Newsom para que menos personas duerman en las calles
    1

    El nuevo plan de Newsom para que menos personas duerman en las calles de California: US$145 millones

  2. El fallo legal que favorece a los migrantes que enfrentan la deportación en Nevada
    2

    Freno al ICE: el fallo legal que favorece a los migrantes que enfrentan la deportación en Nevada

  3. Buscan eliminar impuestos y DeSantis se reunió con Abbott
    3

    Noticias del sur de Florida: buscan eliminar impuestos y DeSantis se reunió con Abbott

  4. Limpieza doméstica en Nueva York y Nueva Jersey: la brecha salarial y cuánto se puede ganar por hora
    4

    Limpieza doméstica en Nueva York y Nueva Jersey: cuánto se puede ganar por hora y la brecha salarial