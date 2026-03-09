Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 9 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 9 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 9 de marzo la temperatura rondará entre 53 y 71 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: soleado.
La probabilidad de precipitación de 1%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 10 a 15 mph. La dirección será Sursuroeste.
El pronóstico detallado para hoy indica: soleado.
El tiempo en la noche en Aurora
- Velocidad y dirección del viento: 10 a 15 mph, Sursuroeste
- Probabilidad de precipitación: 1%
- Pronóstico: soleado
El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: soleado. Probabilidad de precipitación: 1%.
- A la noche, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: parcialmente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 70 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente soleado y luego probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 54%.
- A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 98%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Nornoroeste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 96%.
- A la noche, se espera una temperatura de 26 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 45%.
El jueves 12 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Oestesuroeste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación: 4%.
- A la noche, se espera una temperatura de 38 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 20 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.
El viernes 13 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 15 a 20 mph con dirección Oeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos. Probabilidad de precipitación: 43%.
- A la noche, se espera una temperatura de 29 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Noroeste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 11%.
El sábado 14 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chubascos de nieve. Probabilidad de precipitación: 23%.
- A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 38%.
El domingo 15 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 50 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Suroeste. El pronóstico indica: probabilidad de chubascos de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 64%.
