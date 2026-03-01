Clima en Aurora, Illinois hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para la semana del 2 de marzo al 6 de marzo

El pronóstico del tiempo para Aurora, Illinois, indica que el lunes 2 de marzo la temperatura rondará entre 21 y 44 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 6%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El pronóstico para los próximos días en Aurora, Illinois

El lunes 2 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 44 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 6%.

: 6%. A la noche, se espera una temperatura de 21 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 3%.

El martes 3 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: lluvia. Probabilidad de precipitación : 83%.

: 83%. A la noche, se espera una temperatura de 33 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia y nieve. Probabilidad de precipitación: 72%.

El miércoles 4 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 53 grados Fahrenheit, con un viento de 10 mph con dirección Este. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 50%.

: 50%. A la noche, se espera una temperatura de 35 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Noreste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 45%.

El jueves 5 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 59 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 52%.

: 52%. A la noche, se espera una temperatura de 41 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 56%.

El viernes 6 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 64 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación : 62%.

: 62%. A la noche, se espera una temperatura de 46 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: probabilidad de lluvia. Probabilidad de precipitación: 43%.