Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 4 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 4 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
- 1 minuto de lectura'
LA NACION
El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el miércoles 4 de marzo la temperatura rondará entre 68 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: slight chance rain showers then chance showers and thunderstorms.
La probabilidad de precipitación de 42%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 10 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: slight chance rain showers then chance showers and thunderstorms.
El tiempo en la noche en Austin
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 10 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 42%
- Pronóstico: slight chance rain showers then chance showers and thunderstorms
El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas
El miércoles 4 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: slight chance rain showers then chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 42%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance drizzle. Probabilidad de precipitación: 5%.
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 86 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 32%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 32%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 55%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mostly cloudy then slight chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 22%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms. Probabilidad de precipitación: 80%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 57%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 67%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estesureste. El pronóstico indica: showers and thunderstorms likely. Probabilidad de precipitación: 67%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 82 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 65 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 36%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 36%.
- A la noche, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chance rain showers. Probabilidad de precipitación: 36%.
LA NACION
Más leídas de Estados Unidos
- 1
Alivio histórico en California: el plan para que dueños de casa mayores de 60 años dejen de pagar impuestos
- 2
Eclipse lunar total en Estados Unidos: hora y cómo ver el fenómeno que pintará el cielo nocturno de marzo
- 3
¿EE.UU. apoya a Trump? Encuesta revela qué piensan los estadounidenses sobre los ataques contra Irán
- 4
Noticias de Florida: la nueva enmienda que favorece a Ron DeSantis y la llegada de fuertes vientos al sur del estado