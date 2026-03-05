Clima en Austin, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para hoy 5 de marzo
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 5 de marzo; además, cuál es el panorama para los próximos días
El pronóstico del tiempo para Austin, Texas, indica que el jueves 5 de marzo la temperatura rondará entre 68 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 29%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 5 a 15 mph. La dirección será Sursureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Austin
- Velocidad y dirección del viento: 5 a 15 mph, Sursureste
- Probabilidad de precipitación: 29%
- Pronóstico: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas
El pronóstico para los próximos días en Austin, Texas
El jueves 5 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 29%.
- A la noche, se espera una temperatura de 68 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 21%.
El viernes 6 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos de lluvia probables. Probabilidad de precipitación: 64%.
- A la noche, se espera una temperatura de 67 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 15 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado y luego ligera posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 22%.
El sábado 7 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 86%.
- A la noche, se espera una temperatura de 69 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 55%.
El domingo 8 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 5 mph con dirección Nornoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 77%.
- A la noche, se espera una temperatura de 63 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 5 mph con dirección Estenoreste. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 71%.
El lunes 9 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 83 grados Fahrenheit, con un viento de 0 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 53%.
- A la noche, se espera una temperatura de 66 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 53%.
El martes 10 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 81 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sur. El pronóstico indica: chubascos y tormentas eléctricas probables. Probabilidad de precipitación: 61%.
- A la noche, se espera una temperatura de 58 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Sursuroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 61%.
El miércoles 11 de marzo
- A la mañana, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
- A la noche, se espera una temperatura de 78 grados Fahrenheit, con un viento de 5 a 10 mph con dirección Oestenoroeste. El pronóstico indica: posibilidad de chubascos de lluvia. Probabilidad de precipitación: 37%.
