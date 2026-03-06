Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 7 de marzo la temperatura rondará entre 72 y 87 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: mayormente soleado.

La probabilidad de precipitación de 7%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 13 a 17 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: mayormente soleado.

El tiempo en la noche en Brownsville



El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas

El sábado 7 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 13 a 17 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 72 grados Fahrenheit, con un viento de 14 mph con dirección Sursureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 5%.

El domingo 8 de marzo

A la mañana, se espera una temperatura de 87 grados Fahrenheit, con un viento de 8 a 13 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones. Probabilidad de precipitación : 41%.

: 41%. A la noche, se espera una temperatura de 71 grados Fahrenheit, con un viento de 7 a 12 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad leve de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 41%.