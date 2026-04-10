Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana
El National Weather Service de Estados Unidos actualizó el pronóstico para este 11 de abril; además, cuál es el panorama para los próximos días
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LA NACION
El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 73 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
La probabilidad de precipitación de 34%.
Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Sureste.
El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.
El tiempo en la noche en Brownsville
- Velocidad y dirección del viento: 6 a 15 mph, Sureste
- Probabilidad de precipitación: 34%
- Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas
El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas
El sábado 11 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación: 34%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.
El domingo 12 de abril
- A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación: 7%.
- A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.
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