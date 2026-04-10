Clima en Brownsville, Texas hoy: cuál es el pronóstico del tiempo para el fin de semana

El pronóstico del tiempo para Brownsville, Texas, indica que el sábado 11 de abril la temperatura rondará entre 73 y 84 grados Fahrenheit. El pronóstico del National Weather Service de Estados Unidos indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

La probabilidad de precipitación de 34%.

Se espera que la velocidad del viento sea de 6 a 15 mph. La dirección será Sureste.

El pronóstico detallado para hoy indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas.

El tiempo en la noche en Brownsville



Velocidad y dirección del viento : 6 a 15 mph, Sureste

: 6 a 15 mph, Sureste Probabilidad de precipitación : 34%

: 34% Pronóstico: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas

El pronóstico para el fin de semana en Brownsville, Texas

El sábado 11 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 84 grados Fahrenheit, con un viento de 6 a 15 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y tormentas eléctricas. Probabilidad de precipitación : 34%.

: 34%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 14 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: probabilidad de chaparrones y luego mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 29%.

El domingo 12 de abril

A la mañana, se espera una temperatura de 85 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 18 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: parcialmente soleado. Probabilidad de precipitación : 7%.

: 7%. A la noche, se espera una temperatura de 73 grados Fahrenheit, con un viento de 10 a 16 mph con dirección Sureste. El pronóstico indica: mayormente nublado. Probabilidad de precipitación: 6%.